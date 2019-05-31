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Ученики Бабиничской средней школы стали участниками акции "Подари ребенку футбольный мяч"
Ученики Бабиничской средней школы Оршанского района стали участниками акции "Подари ребенку футбольный мяч". Подарки первоклассникам вручили на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года.
Акция проходит по всей стране
Особый акцент на сельские школы. Всего же в канун летних каникул мячи получили более 18 тысяч учеников, в Бабиничской средней школе - 497 учеников. Лучших отметили на торжественной линейке.
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