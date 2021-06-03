Ученики Борисовского района знакомятся с воинскими традициями солдат и офицеров

Евгений Мищанчук, заместитель командира роты 72-го ОУЦ: Проходят занятия в расположении воинской части, чтобы будущие призывники понимали, куда они идут служить, что все оборудовано по последнему слову техники, никаких трудностей с адаптацией у них не будет. Проходим сборку и разборку автомата Калашникова, надевание ОЗУ и самое интересное, что нравится детям, демонстрация техники.