3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ученики Борисовского района знакомятся с воинскими традициями солдат и офицеров
Понимать, что такое воинская служба и не бояться преодолевать трудности. Будущих призывников окунули в атмосферу армии. Во время летних каникул части, казармы и учебные кабинеты открывают свои двери для подростков. В соединениях повсеместно стартовали дневные смены патриотических лагерей. Ученики школ и гимназий знакомятся с воинскими традициями и ритуалами, бытом солдат и офицеров. Самый большой интерес, как показывает практика, у ребят вызывает вооружение и техника, посещение исторических мест и мемориальных комплексов.
Евгений Мищанчук, заместитель командира роты 72-го ОУЦ: Проходят занятия в расположении воинской части, чтобы будущие призывники понимали, куда они идут служить, что все оборудовано по последнему слову техники, никаких трудностей с адаптацией у них не будет. Проходим сборку и разборку автомата Калашникова, надевание ОЗУ и самое интересное, что нравится детям, демонстрация техники.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
20 ноября стартует проект "Молодежь для Беларуси!" Основное внимание - студентам
Шоки 1991-го - как реформа Павлова обобрала народ
Талонная система 90-х: женщинам предлагали носить три пары колготок целых полгода
Как в 90-е при помощи политтехнологий уговорили депутатов принять герб "Погоня" и БЧБ-флаг
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП