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Ученики Гатовской средней школы показали "Театральный шик"

Ученики Гатовской средней школы во время новогодних праздников показали свое шоу под названием "Театральный шик". Зрителями стали дети и молодежь с ограниченными возможностями. Школьники из Гатова четвертый год создают новогодние программы и показывают собственные постановки в интернатах и социальных учреждениях.

В холле школы организаторы установили волшебный ящик "Наши дети". Там можно оставить подарки и канцелярские товары. Все собранные вещи в конце января отправят в детские дома и интернаты.

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