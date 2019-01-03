Ученики Гатовской средней школы показали "Театральный шик"

Ученики Гатовской средней школы во время новогодних праздников показали свое шоу под названием "Театральный шик". Зрителями стали дети и молодежь с ограниченными возможностями. Школьники из Гатова четвертый год создают новогодние программы и показывают собственные постановки в интернатах и социальных учреждениях.