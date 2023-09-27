Ученики и преподаватели гимназии № 61 г. Минска передали в фонд Талая вещи для жителей Донбасса

Сегодня по всей стране собираются гуманитарные грузы. Наш фонд старается, все аккумулировав в столице - городе Минске, как можно скорее это все доставлять туда, практически на линии соприкосновения, там, где все еще живут люди. Когда они видят эту поддержку, когда они встречают гуманитарные грузы непосредственно в своих городах и селах, они со слезами на глазах дают самые искренние комментарии и выражают слова поддержки нашему народу.

Алексей Талай, учредитель благотворительного фонда, паралимпиец