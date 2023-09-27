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Ученики и преподаватели гимназии № 61 г. Минска передали в фонд Талая вещи для жителей Донбасса

Проект помощи жителям Донбасса идет по всей стране. Ученики и преподаватели 61-й столичной гимназии сегодня во время встречи с паралимпийцем Алексеем Талаем передали в фонд средства личной гигиены, продукты, детские смеси, одеяла, канцелярию и многое другое. В свою очередь паралимпиец для лицеистов провел урок мужества, рассказав ребятам о своей судьбе и настоящих ценностях в жизни - семье, друзьях, силе человеческого духа и стойкости.

Сегодня по всей стране собираются гуманитарные грузы. Наш фонд старается, все аккумулировав в столице - городе Минске, как можно скорее это все доставлять туда, практически на линии соприкосновения, там, где все еще живут люди. Когда они видят эту поддержку, когда они встречают гуманитарные грузы непосредственно в своих городах и селах, они со слезами на глазах дают самые искренние комментарии и выражают слова поддержки нашему народу.
Алексей Талай, учредитель благотворительного фонда, паралимпиец
Очень счастлива, что к нам в гимназию приехал такой человек, что он может рассказать нам свою историю, поделиться своим жизненным опытом. Ведь это очень важно - никогда в жизни не сдаваться, несмотря ни на какие трудности, идти к своей мечте, служить Родине.
Анастасия Ткачева, учащаяся гимназии № 61 г. Минска
Мы должны наших детей учить добру. У нас на базе гимназии очень часто проводим благотворительные мероприятия, различные сборы. Таким образом наши гимназисты примут участие в эстафете добра.
Ирина Левковец, директор гимназии № 61 г. Минска

Только за весну-лето этого года благотворительный фонд Алексея Талая собрал для жителей Донбасса 25 тонн гуманитарного груза.

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