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Ученики минской школы № 143 им. Ауэзова провели День знаний со спасателями
Боевое развертывание, тушение пожара и спасение пострадавшего - так День знаний еще не встречали. Первую школьную линейку необычно провели для учеников столичной школы № 143 имени Ауэзова. Впервые за школьные парты здесь сядут 76 детей. Поздравить ребят приехали представители МЧС во главе с руководителем ведомства Вадимом Синявским.
Кроме традиционных мероприятий ко Дню знаний, для учеников и их родителей подготовили интерактивные площадки. Школа больше 20 лет сотрудничает с белорусскими спасателями. Минувшей зимой создан ведомственный военно-патриотический клуб "ЗУБР".
Можно привести такие примеры, когда родители сами целенаправленно звонят, пользуясь возможностью пообщаться не только с руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и со многими руководителями на местах, прямо просят, чтобы мы включили деток в эти профильные классы. Одно - это занятие общественно полезной деятельностью, обучение различным навыкам, приемам, умениям. И, конечно же, это патриотическое воспитание ребенка всем тем хорошим вещам, которые есть в нашей любимой Беларуси. И если этого не делать, то их будут обучать другие.
На первом уроке Вадим Синявский вручил новым ученикам книги о безопасности жизнедеятельности. Глава МЧС вручил школе сертификат на приобретение пяти 4-местных палаток.
Также участники мероприятия почтили память воинов, погибших в годы войны, возложив цветы к памятнику.
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