Ученики минской школы № 143 им. Ауэзова провели День знаний со спасателями

Можно привести такие примеры, когда родители сами целенаправленно звонят, пользуясь возможностью пообщаться не только с руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и со многими руководителями на местах, прямо просят, чтобы мы включили деток в эти профильные классы. Одно - это занятие общественно полезной деятельностью, обучение различным навыкам, приемам, умениям. И, конечно же, это патриотическое воспитание ребенка всем тем хорошим вещам, которые есть в нашей любимой Беларуси. И если этого не делать, то их будут обучать другие.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси