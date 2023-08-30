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Ученики "зеленых классов" Минска участвуют в слете юных экологов
Десять дней отдыха на природе, зеленых инициатив и полевых наблюдений. Юные экологи белорусской столицы проводят лето с пользой на заключительной, третьей смене тематического слета.
Около 70 ребят собрались на берегу Чижовского водохранилища, чтобы исследовать биоразнообразие городского оазиса. Это ученики так называемых зеленых классов Минска, которые открыты при школах и гимназиях города. Импровизированный городок, где проводят время любители природы, включает полевую кухню, лабораторию, палатки для отдыха, зоосад и игровую площадку. Такой профильный летний слет организован только с дневным пребыванием ребят.
Невозможно сохранить природу, не зная ее, поэтому первый шаг - изучить все, что находится вокруг нас, изучить, какие взаимосвязи в природе существуют, изучить, какие, возможно, существуют проблемы в городской экосистеме, и привлекать детей к решению этих экологических проблем. Это наша основная концепция.
Летом в "полевых условиях" зеленоклассники встречаются третий год подряд. В этом сезоне каждую смену посвятили определенной теме и разным представителям животного мира Беларуси.
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