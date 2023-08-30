Ученики "зеленых классов" Минска участвуют в слете юных экологов

Невозможно сохранить природу, не зная ее, поэтому первый шаг - изучить все, что находится вокруг нас, изучить, какие взаимосвязи в природе существуют, изучить, какие, возможно, существуют проблемы в городской экосистеме, и привлекать детей к решению этих экологических проблем. Это наша основная концепция.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития