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Учеников и педагогов первой гимназии Полоцка с Днем знаний лично поздравила Наталья Кочанова
В северном регионе школьный звонок прозвучал для 110 тысяч учеников. Из них 11 тысяч детей впервые перешагнули школьный порог. Учеников и педагогов первой гимназии Полоцка с Днем знаний лично поздравила Наталья Кочанова. Глава Администрации Президента подчеркнула, что в Год малой родины особенно приятно посещать свою родную гимназию. В подарок Наталья Кочанова преподнесла сертификат на покупку суперсовременной интерактивной панели. Первая гимназия носит имя Франциска Скорины, в этом году учреждение образования отмечает 80-летний юбилей.
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