Ученый НАН: В Беларуси идеальные условия для выращивания продукции

Продовольственная безопасность сегодня становится одним из ключевых факторов устойчивого развития государств. Беларусь не только полностью обеспечивает внутренние потребности в основных видах сельхозпродукции, но и последовательно наращивает экспорт, укрепляя позиции на мировом аграрном рынке.

Сергей Кравцов, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Продовольственная безопасность Республики Беларусь на самообеспеченности. Беларусь экспортно ориентированная страна, потому что мы только 20 % нашего молока сами потребляем, все остальное мы можем продать. Посмотрите, как растет экспортный потенциал. В том году при отчете правительства, министра сельского хозяйства 104 страны мира экспортировали нашу продукцию: мясо, молоко и другие продукты. Более того, и Президент анонсирует, что некоторые страны уже к нам привозят своих работников, чтобы на наших местах не только зарабатывали деньги, а производили продукцию, чтобы обеспечить свою страну продуктами питания. Потому что у нас идеальные условия для выращивания продукции. Мало стран в мире, у кого есть весна, лето, зима, осень. Мы можем возделывать как яровые, так и озимые сельскохозяйственные культуры. У нас есть вода, солнце, свои удобрения, сельхозмашины, чтобы выполнять экспортный потенциал".