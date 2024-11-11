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Ученый: В 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными

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В 2025 году вспышки на Солнце ожидаются особенно мощные, хотя их станет меньше. Об этом заявил директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

По его словам, пик текущего 11-летнего цикла солнечной активности был пройден в 2024 году.

"Рискну утверждать, что пик цикла мы уже прошли, и в новом году ярких солнечных событий будет меньше. Однако, как показывает опыт, на спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки - единичные, но очень сильные. Поэтому можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными", - сказал ученый.

Он добавил, что 11-летние циклы могут отличаться по времени протекания как в меньшую, так и в большую сторону. При этом Язев указал, что текущий цикл проходит с опережением.

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