3.39 RUB
3.49 USD
3.60 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Ученый: В 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными
В 2025 году вспышки на Солнце ожидаются особенно мощные, хотя их станет меньше. Об этом заявил директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.
По его словам, пик текущего 11-летнего цикла солнечной активности был пройден в 2024 году.
"Рискну утверждать, что пик цикла мы уже прошли, и в новом году ярких солнечных событий будет меньше. Однако, как показывает опыт, на спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки - единичные, но очень сильные. Поэтому можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными", - сказал ученый.
Он добавил, что 11-летние циклы могут отличаться по времени протекания как в меньшую, так и в большую сторону. При этом Язев указал, что текущий цикл проходит с опережением.
Президент
Все
Они сделали Беларусь богаче. Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"
Президент Беларуси вручил премии "За духовное возрождение"
Президент Беларуси: Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства
Лукашенко: Белорусы преодолеют все трудности, но стараться в этом году надо будет в два раза больше
Политика
Все
Общество
Все
Что ждет Украину с приходом Трампа, рассказал аналитик БИСИ
В Беларуси объявлен конкурс на получение в 2025 году грантов НАН для научно-исследовательских работ
Ученый: В 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными
"От всей души": пары элегантного возраста станцевали на Рождественском балу в Минске
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира
Режим бедствия введен в Калифорнии из-за лесных пожаров. Что известно об ущербе и пострадавших?
Ни подруг, ни театра. Минчанку обманула новая приятельница с сайта знакомств
Давка в индийском храме унесла жизни 6 человек