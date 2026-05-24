Учения Беларуси и РФ по применению ядерного оружия: почему Западу стоит привыкать к новой реальности

Совместные учения Беларуси и России по применению тактического ядерного оружия, стартовавшие 18 мая, вызвали широкий резонанс в Европе. Военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский в "Актуальном интервью" объяснил, почему эти маневры нельзя сравнивать с обычными, как на самом деле происходит отработка "специальных боеприпасов" и стоит ли верить заявлениям Киева о подготовке наступления с севера.

Учения подразделений белорусской армии и российских вооруженных сил по применению тактического ядерного оружия разворачиваются на фоне продолжающегося конфликта в Украине и усиливающейся конфронтации Востока и Запада. Как отметил Александр Тиханский, они закономерно вызывают огромный интерес во всем европейском регионе, поскольку напрямую влияют на военно-политическую обстановку, которая сегодня складывается довольно жесткая.

Особую значимость этому придает географическое положение Беларуси. Аналитик напомнил, что граница страны с НАТО составляет более 1200 км, а с Украиной - 1054 км. Именно это расположение, известное как "белорусский балкон", позволило продвинуть ядерный порог ближе к странам альянса.

"Система ядерного сдерживания РФ вместе с Беларусью немного вклинивается в боевые порядки НАТО и вызывает у них беспокойство. Размещение ядерного оружия на территории Беларуси плюс ракетных комплексов "Орешник" усилило наши возможности по военному сдерживанию и нарушило баланс сил в нашу сторону", - заявил Александр Тиханский.

Военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский

По словам эксперта, даже западные аналитики признают, что в ближайшие 10-15 лет при текущем развитии технологий возможности Запада по нанесению неприемлемого ущерба, равно как и шансы на успешную агрессию против Союзного государства, будут практически мизерными.

У невоенных людей закономерно возникает вопрос: кидают ли на учениях реальные тактические боеголовки? В ходе беседы было подчеркнуто, что этого, разумеется, не происходит. Главная цель маневров - повысить боеспособность подразделений, использующих специальные боеприпасы.

В белорусской армии такими носителями являются модернизированные штурмовики Су-25 и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Отрабатывается сложная и скрытная логистическая цепочка: подвоз боеприпасов со складов, их выдача, перемещение к месту погрузки на носитель.

Особенность нынешнего этапа учений, на которой акцентировал внимание гость, заключается в том, что они проходят в непланируемых (неподготовленных) районах. Военные должны быть готовы действовать в любой местности. Разумеется, сейчас используются имитационные боеприпасы, которые полностью проходят весь цикл до носителя, после чего с "Искандер-М" производятся электронные пуски. Главная цель - отладить идеальный механизм, который должен работать безотказно.

белорусский военный на учениях

МИД Украины и лично Владимир Зеленский назвали учения "ядерным шантажом", а также заявили о якобы подготовке наступления с территории Беларуси российских и белорусских войск через Чернигов. Однако эти заявления, как было отмечено в разговоре, вызвали негативную оценку даже в европейских СМИ.

Во Франции и Германии была высказана точка зрения, что эти учения - плановые, они проходят уже не первый год, и к ним просто нужно адаптироваться как к новой реальности.

Относительно возможного вторжения аналитик напомнил, что вся система военной безопасности Беларуси построена на оборонительных принципах. Сама страна стремится проводить учения подальше от границ, чтобы избежать риска непроизвольного срабатывания техники. Говорить о создании наступательного кулака у компактной, пусть и высокотехнологичной белорусской армии физически невозможно - украинская армия на порядок многочисленнее.

В ответ на разговоры о возможности конвенциальной (обычной) войны со странами НАТО, совокупное население которых превышает 400 млн человек, аналитик привел прямую цитату Президента Беларуси Александра Лукашенко. Суть позиции предельно ясна: применять весь арсенал сил и средств страна будет только при одном условии - прямой угрозе существованию государства.