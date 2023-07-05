Учения МЧС в рамках подготовки к II Играм стран СНГ принимала "Чижовка-Арена"

На наших сотрудниках лежит очень важная задача: кроме того, что нужно эвакуироваться самим, нам нужно эвакуировать и всех наших посетителей. Основные наши посетители - это дети. Конечно, без тренировок не обойтись. Они у нас проводятся постоянно, не реже чем раз в полгода. Они дают большой результат - все знают пути эвакуации, свои обязанности в случае чрезвычайных ситуаций.

Павел Степанов, гендиректор ГКСУ "Чижовка-Арена"