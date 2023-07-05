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Учения МЧС в рамках подготовки к II Играм стран СНГ принимала "Чижовка-Арена"

В преддверии II Игр стран СНГ учения МЧС принимала "Чижовка-Арена". В первую очередь отработали взаимодействие с персоналом (именно ему в случае чрезвычайной ситуации необходимо эвакуировать болельщиков), также из задымленного здания спасли четверых человек и передали медикам, а само возгорание успешно ликвидировали.

На наших сотрудниках лежит очень важная задача: кроме того, что нужно эвакуироваться самим, нам нужно эвакуировать и всех наших посетителей. Основные наши посетители - это дети. Конечно, без тренировок не обойтись. Они у нас проводятся постоянно, не реже чем раз в полгода. Они дают большой результат - все знают пути эвакуации, свои обязанности в случае чрезвычайных ситуаций.
Павел Степанов, гендиректор ГКСУ "Чижовка-Арена"

Регулярные учения - мера необходимая, чтобы спасатели хорошо знали планировку зданий и ориентировались на местности.

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