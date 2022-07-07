В Минске выявили "холеру"

Вспомнить симптоматику заболевания, вспомнить моменты, на которые нужно обращать внимание, прежде всего, сбор эпиданамнеза. Холера есть во многих странах мира. Чтобы быть готовыми, нужно обновить теоретические и практические знания. И надо быть готовыми к возможному заносу и других заболеваний, а холера - это традиционное, связано оно и с международными событиями, и с туризмом.

Святослав Вельгин, заместитель главврача инфекционной клинической больницы г. Минска