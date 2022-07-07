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В Минске выявили "холеру"
Учения по легенде (выявление у пациента заболевания -холеры) развернулись на базе инфекционной больницы Минска. В качестве слушателей - практикующие врачи-инфекционисты и медсестры. После теоретической подготовки отработали и практические навыки - от действий в боксе для первичного осмотра до оказания лечебно-диагностической помощи в стационаре. С 80-х в Беларуси не было зарегистрировано ни одного случая холеры, однако в эпидемиологическом плане заболевание вызывает опасность для всего мира. Недавно вспышка смертельного заболевания выявлена в Пакистане. Наготове нужно быть и всему мировому здравоохранению.
Вспомнить симптоматику заболевания, вспомнить моменты, на которые нужно обращать внимание, прежде всего, сбор эпиданамнеза. Холера есть во многих странах мира. Чтобы быть готовыми, нужно обновить теоретические и практические знания. И надо быть готовыми к возможному заносу и других заболеваний, а холера - это традиционное, связано оно и с международными событиями, и с туризмом.
Организаторы - специалисты санитарно-эпидемиологической службы, Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и преподаватели БГМУ.
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