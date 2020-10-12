3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Учения "Нерушимое братство - 2020" начинаются в Беларуси
Масштабные учения "Нерушимое братство – 2020" сегодня стартуют в Беларуси. Будут задействованы миротворческие силы ОДКБ, полицейские подразделения и контингент министерств по чрезвычайным ситуациям. В качестве наблюдателей приглашены представители Международного комитета Красного Креста. Учения пройдут на полигоне Лосвидо в Витебской области по 16 октября. Общая численность участников - более 700 человек. Кроме того, задействуют свыше 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и беспилотники. Среди задач маневров - подготовка и отработка операции по поддержанию мира. Напомним, учения «Нерушимое братство» проводятся ежегодно, начиная с 2012 года, на территории одной из стран - участниц ОДКБ.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера