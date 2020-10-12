Учения "Нерушимое братство - 2020" начинаются в Беларуси

Масштабные учения "Нерушимое братство – 2020" сегодня стартуют в Беларуси. Будут задействованы миротворческие силы ОДКБ, полицейские подразделения и контингент министерств по чрезвычайным ситуациям. В качестве наблюдателей приглашены представители Международного комитета Красного Креста. Учения пройдут на полигоне Лосвидо в Витебской области по 16 октября. Общая численность участников - более 700 человек. Кроме того, задействуют свыше 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и беспилотники. Среди задач маневров - подготовка и отработка операции по поддержанию мира. Напомним, учения «Нерушимое братство» проводятся ежегодно, начиная с 2012 года, на территории одной из стран - участниц ОДКБ.