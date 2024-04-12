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Учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане
ОДКБ спланировала совместные учения на 2024 год. Маневры пройдут на территории трех стран-участниц: в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Серия учений "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" состоится в Кыргызстане. Принимать участие в них будут силы и средства разведки коллективных сил, войска материально-технического обеспечения и другие. Крупное учение "Нерушимое братство", в котором традиционно участвует миротворческий контингент стран ОДКБ, в этом году примет Казахстан. На территории Таджикистана в свою очередь состоится оперативный сбор с командованием коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона, а также учение "Рубеж-2024".
Мероприятия проведут в соответствии с утвержденным Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ планом.
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