Учения ОДКБ в Беларуси и закрытие погранпереходов в Прибалтике, как это связано - в рубрике "По форме"

Подробности международныхучений ОДКБ "Боевое братство - 2023"в новом выпуске "По форме" расскажет Анна Чиж-Литаш.

"Ничего мы не замыслили", отвечаю словами Президента Беларуси Александра Лукашенко. Главнокомандующий красноречиво и грамотно высказался насчет учений ОДКБ "Боевое братство - 2023". Фразу он адресовал западным политикам, которые усмотрели в плановых тренировках скрытый смысл и угрозу. Не могу не повторить еще одну фразу главы государства: "Белорусы с русскими чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу". Уважаемые соседи, ничего подобного, переживать за это вам не стоит. Совпадение или случайность - не знаем, но Прибалтика в срочном порядке закрыла несколько пограничных переходов на белорусской границе. Уверены, это лишнее. Чем на самом деле будут заниматься военнослужащие организации, расскажем в выпуске.

Начнем с теории для общего понимания, что происходит на полигонах нашей страны. Военнослужащие стран Договора (их 6: Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) прибыли к нам для участия в совместной тренировке "Боевое братство - 2023". Кстати, название определенно поднимает дух. Ведь какой сильный бы ты ни был, замечательно, когда за твоей спиной надежный тыл. Это ежегодные учения, которые проводятся на территории разных стран, входящих в Организацию. В 2023-м в ОДКБ председательствует Беларусь, поэтому маневры развернулись у нас. И другого подтекста здесь нет.

2,5 тыс. военнослужащих, более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники прибыло в Беларусь. Может быть, эти цифры насторожили западных соседей? Но мы ведь их приглашали. Отправили официальные письма, где спросили, не хотят ли они принять участие в качестве наблюдателя. Как вы догадываетесь, ответ нам не пришел.

Интересный факт. Только за этот год на территории сопредельных государств прошло более 150 учений. Ни на одно ни нас, ни российских коллег не пригласили. Ну и ладно.

Зато представители Китая, Ирана, Саудовской Аравии и Монголии с удовольствием прибыли на учения, чтобы не только убедиться в соблюдении всех международных договоров, но и перенять опыт.





А теперь давайте поговорим о том, чем именно занимаются военные в ходе "Боевого братства". Организованы тренировки Коллективных сил - "Взаимодействие"; сил и средств разведки - "Поиск"; сил материально-технического обслуживания - "Эшелон". Впервые проходят совместные маневры войск радиохимической защиты и медицинского обеспечения - "Барьер-2023". Военнослужащие отрабатывают вопросы борьбы и ликвидации последствий применения биологического оружия. Как показывают события специальной военной операции, такие знания просто необходимы.

Одного конкретного направления в тренировке нет. Можно сказать, что это комплексный обмен опытом. Разыгрываются новые эпизоды – это материально-техническое обеспечение войск, разведка, радиоэлектронная борьба, противовоздушная оборона. Отрабатываются навыки управления беспилотниками и способы борьбы с ними - тоже актуальная тема сегодня. Еще один важный момент - практика в управлении войсками и коллективными силами Организации. Результат - увеличивается слаженность действий и скорость реакции на возможные источники угроз в ходе боевых действий.

Впервые за время учений ОДКБ состоится посадка авиации на автомобильный участок дороги. Белорусские военные такие маневры ежегодно успешно отрабатывают. На этот раз они продемонстрируют свое мастерство коллегам из Организации.