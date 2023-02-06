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Учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма пройдут в Кличевском районе 7-8 февраля

Учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма пройдут в Кличевском районе 7-8 февраля

В период с 7 по 8 февраля 2023 года на территории Кличевского района Могилевской области пройдут учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма, сообщает Комитет государственной безопасности.

В мероприятиях примут участие подразделения Комитета госбезопасности, Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других государственных органов.

Сценарий учений предусматривает задействование военной техники, возможно ограничение движения транспортных средств, говорится в сообщении.

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