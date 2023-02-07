Учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма пройдут в Кличевском районе

В период с 7 по 8 февраля на территории Кличевского района Могилевской области проходят учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма. В мероприятиях участвуют подразделения Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси и других государственных органов. Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники, возможно ограничение движения транспортных средств.