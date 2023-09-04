Учения по ядерной безопасности "Скала-2023" прошли на площадке БелАЭС

Повреждение инженерного оборудования, аварийная остановка реактора и пожар на складе с горючим - учения по ядерной безопасности "Скала-2023" прошли на площадке Белорусской атомной электростанции и за ее пределами. Участников (а их больше 800 специалистов из разных областей) ждали самые сложные сценарии ЧС. О сотрудничестве в вопросах безопасности стран - участников ОДКБ расскажет Виктория Радевич.

На пульт управления энергоблоком АЭС подается сигнал - произошло ЧП. По легенде, случилась авария в реакторе. Для сотрудников атомной станции подобного рода тренировки не в новинку. Все нештатные ситуации отрабатываются на тренажере каждый месяц.

Все, что вы видите на экране, это показатели состояния здоровья нашего блока, и по нему мы определяем, как он себя чувствует, и что нам делать, если что-то происходит. Мы реагируем и переводим блок в безопасное состояние. Евгений Кашпаров, начальник смены турбинного цеха БелАЭС

Вводные этой условной чрезвычайной ситуации для энергетиков - участников тренировки, можно сказать, такой же сюрприз, как и для журналистов. Своего рода стресс-тест. В этом вся сложность: сперва нужно определить, ошибка это или серьезная авария, и где она произошла. От этого зависят дальнейшие действия.





Например, отключение генератора от сети может произойти, потому что будет серьезная просадка в энергосистеме в целом. Андрей Трунов, начальник смены блока БелАЭС

По одной из легенд, произошел пожар в резервуаре с дизельным топливом. На месте работают отряд МЧС, который базируется непосредственно на территории АЭС, а также спасатели из Островецкого района. В этом случае радиационной угрозы нет. Самое главное - локализовать возгорание и не дать огню разыграться дальше.

Условная угроза радиационной безопасности

Если же нависла радиационная угроза, из ближайшего от АЭС населенного пункта Бобровники эвакуируют людей. Всех их доставляют в санитарный пункт, где каждому человеку выдается аварийный комплект и необходимая дозировка йода.

Сотрудников атомной электростанции, согласно замыслу тренировки, доставляют в отдельный контрольный пункт, где в первую очередь измеряют радиацию. Если показатели нарушают допустимую норму - "красный свет". Необходимо пройти специальную обработку, это касается и техники. Здесь же можно переодеться и попасть в санитарный душ. Зараженная вода собирается в отдельный резервуар и утилизируется, как и зараженная одежда. Далее в случае необходимости помощь медиков.





Травмы могут быть различной степени тяжести: начиная от переломов, ушибов, заканчивая отрывом конечностей, активным кровотечением, бессознательным состоянием. Юрий Радюкевич, начальник радиологической бригады Островецкой центральной районной клинической больницы

Заключительный этап учений - пункт временной локации эвакуированного населения. Он разместился на базе 1-й гимназии в Островце.

Персонал справился с выполнением поставленных задач. Специалисты, которые давали этому оценку, в целом оценивают положительно. Сейчас идет разбор тех вводных задач, которые мы провели и отработали на самой атомной станции. Все заинтересованные службы, подразделения справились успешно. Я считаю, что Беларусь наиболее продвинутая страна среди стран ОДКБ в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций, поэтому нам есть что показывать, нам есть что рассказывать. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

"Скала-2023": активная фаза