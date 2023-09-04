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Учения по ядерной безопасности "Скала-2023" прошли на площадке БелАЭС
Повреждение инженерного оборудования, аварийная остановка реактора и пожар на складе с горючим - учения по ядерной безопасности "Скала-2023" прошли на площадке Белорусской атомной электростанции и за ее пределами. Участников (а их больше 800 специалистов из разных областей) ждали самые сложные сценарии ЧС. О сотрудничестве в вопросах безопасности стран - участников ОДКБ расскажет Виктория Радевич.
На пульт управления энергоблоком АЭС подается сигнал - произошло ЧП. По легенде, случилась авария в реакторе. Для сотрудников атомной станции подобного рода тренировки не в новинку. Все нештатные ситуации отрабатываются на тренажере каждый месяц.
Все, что вы видите на экране, это показатели состояния здоровья нашего блока, и по нему мы определяем, как он себя чувствует, и что нам делать, если что-то происходит. Мы реагируем и переводим блок в безопасное состояние.
Вводные этой условной чрезвычайной ситуации для энергетиков - участников тренировки, можно сказать, такой же сюрприз, как и для журналистов. Своего рода стресс-тест. В этом вся сложность: сперва нужно определить, ошибка это или серьезная авария, и где она произошла. От этого зависят дальнейшие действия.
Например, отключение генератора от сети может произойти, потому что будет серьезная просадка в энергосистеме в целом.
По одной из легенд, произошел пожар в резервуаре с дизельным топливом. На месте работают отряд МЧС, который базируется непосредственно на территории АЭС, а также спасатели из Островецкого района. В этом случае радиационной угрозы нет. Самое главное - локализовать возгорание и не дать огню разыграться дальше.
Условная угроза радиационной безопасности
Если же нависла радиационная угроза, из ближайшего от АЭС населенного пункта Бобровники эвакуируют людей. Всех их доставляют в санитарный пункт, где каждому человеку выдается аварийный комплект и необходимая дозировка йода.
Сотрудников атомной электростанции, согласно замыслу тренировки, доставляют в отдельный контрольный пункт, где в первую очередь измеряют радиацию. Если показатели нарушают допустимую норму - "красный свет". Необходимо пройти специальную обработку, это касается и техники. Здесь же можно переодеться и попасть в санитарный душ. Зараженная вода собирается в отдельный резервуар и утилизируется, как и зараженная одежда. Далее в случае необходимости помощь медиков.
Травмы могут быть различной степени тяжести: начиная от переломов, ушибов, заканчивая отрывом конечностей, активным кровотечением, бессознательным состоянием.
Заключительный этап учений - пункт временной локации эвакуированного населения. Он разместился на базе 1-й гимназии в Островце.
Персонал справился с выполнением поставленных задач. Специалисты, которые давали этому оценку, в целом оценивают положительно. Сейчас идет разбор тех вводных задач, которые мы провели и отработали на самой атомной станции. Все заинтересованные службы, подразделения справились успешно. Я считаю, что Беларусь наиболее продвинутая страна среди стран ОДКБ в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций, поэтому нам есть что показывать, нам есть что рассказывать.
"Скала-2023": активная фаза
Активная часть учения ОДКБ "Скала 2023" продолжится завтра, 5 сентября. Кроме белорусских работников МЧС ожидается участие их коллег из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
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