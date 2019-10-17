Разведывательные группы провели поиск противника, разработан план огневого поражения условного врага. Военные учения "Поиск-2019" вошли в активную фазу, это заключительный этап маневров. Напомним, этот этап проводится в рамках совместных оперативно-стратегических учений "Боевое братство". Они включают в себя совместную работу разведчиков. Задействовано более двух тысяч человек и 250 единиц техники. В маневрах участвуют военнослужащие из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.