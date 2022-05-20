Учения поисково-спасательных служб МЧС прошли в Воложинском районе

Отработка практических задач специалистами поисковых служб в Воложинском районе. В густом лесном массиве площадью в несколько сотен гектаров спасатели демонстрируют навыки поиска заблудившихся в лесу людей. Условия максимально приближены к реальности.

Боевой квест лучшим подразделениям со всей страны приходится преодолевать в труднопроходимых местах, в заброшенных зданиях и в ночное время суток. Спасатели показали и навыки использования GPS-трекеров. В массовых учениях задействованы квадрокоптеры и беспилотный летательный аппарат с тепловизором для ведения поисков с высоты. Репортаж Ильи Цветкова.

После получения вводных данных поисковая группа отправляется в лесную чащу Воложинского района. Задача - найти условного пострадавшего по признакам и примерным сведениям о его местонахождении. Все бойцы имеют при себе GPS-трекеры, их передвижение контролируют в мобильном штабе. Кроме пешего обхода, на мониторинг лесополосы выезжают специализированные багги и квадроциклы.

Во время масштабного республиканского семинара по проверке подготовки поисковой службы МЧС - работники спасательных отрядов показали навыки использования GPS-трекеров, а также продемонстрировали мастерство работы на высоте. В массовых учениях задействовали дополнительную современную технику - квадрокоптеры и беспилотный летательный аппарат с тепловизором для ведения поисков с высоты.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/0db/yapriytdvqbucb0aggwwv949zyh3cn6x.jpg

Собраны ребята. Их работа начинается в штабе. Здесь им дают все необходимые разнарядки. Знакомят с картой местности. После этого они начинают работу с различными видами экипировки. Это и альпинистское снаряжение, ведь часто приходится работать на высотах. Это и водные локации. Затопленные участки - их тоже надо проходить. Полный комплекс мы отрабатываем - ребята все это должны уметь делать. Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательной службы и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси

Оказывать помощь людям, которые потерялись и не могут найти дорогу домой, приходится не только в густом лесу, но и вот в таких брошенных постройках. Сейчас нам придется работать в подвальном помещении по колено в воде.

Обычно люди, которые попадают в лесные лабиринты, пытаются найти убежище, чтобы дождаться там помощи. Поэтому обследование таких объектов - важный этап тренировки спасателей.

Еще одна локация - водная переправа. Глубокие разливы рек и болотистую местность преодолевают с помощью спецтехники высокой проходимости. А участки со стремительным течением приходится форсировать по воздуху.

У нас в области за прошлый год в лесу потерялось 122 человека. 121 из них найден. В том числе 10 несовершеннолетних. В основном это люди, которые отправляются по грибы и по ягоды. Уже с июня сезон активных походов у нас начнется. И закончим его только поздней осенью - ближе к зиме. Александр Журкевич, заместитель начальника пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области