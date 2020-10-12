Учения с миротворческими силами ОДКБ стартовали на полигоне Лосвидо

В Беларуси начались командно-штабные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Церемония открытия состоялась на полигоне Лосвидо 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В ходе учения отработают подготовку и ведение миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Восточно-европейском регионе коллективной безопасности. В учениях принимают участие более 900 человек. Задействовано свыше 120 единиц военной и спецтехники, в том числе вертолеты и беспилотные летательные аппараты.