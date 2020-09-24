Учения "Славянское братство - 2020" подходят к завершению

К своей кульминации приближаются и военные учения "Славянское братство - 2020". Сегодня завершается активная фаза маневров. Всего в практических действиях было задействовано около 6 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники. Эти учения стали самыми масштабными за последние несколько лет. После завершения маневров 25 сентября все задействованные войска начнут возвращаться в места постоянной дислокации.



