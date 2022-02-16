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Учения "Союзная решимость - 2022" продолжаются в Беларуси
В Беларуси продолжаются учения "Союзная решимость - 2022". На полигоне Гожский подразделения механизированной бригады Вооруженных сил отрабатывают очередную задачу. В непростых условиях военнослужащим предстоит выйти на рубежи блокирования и ведения оборонительного боя.
Также в рамках маневров продолжается отработка учебно-боевых задач и воздухе. Сегодня белорусские летчики и их российские коллеги провели условный воздушный бой. На малых высотах от 200 до 1000 метров пилоты поочередно имитировали действия противника. Задача атакующих – сесть на хвост самолету-противнику и условно его уничтожить. Особенностью выполнения маневров стала низкая облачность, тем не менее пилоты смогли в этих сложных условиях продемонстрировать мастерство.
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