Учения "Союзная решимость": на полигоне под Барановичами отгремели последние залпы орудий

На полигоне под Барановичами сегодня отгремели последние залпы орудий. Финальной точкой в практической части учений "Союзная решимость" стал розыгрыш сценария с освобождением захваченной территории. По оценкам экспертов, такие учения ввиду ситуации в мире как никогда актуальны. Тем временем Беларусь придерживается позиции мира и дипломатии, а маневры носят строго оборонительный характер. В этом году за учениями следили военные атташе, а также журналисты из разных стран мира. На месте работала и наша съемочная группа.

Рассказывает Александр Камович.

Несмотря на сильный ветер и дождливую погоду, на полигоне Обуз-Лесновский сегодня действительно жарко. В реализации финального розыгрыша учений "Союзная решимость" принимают участие войска Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВВС и войск ПВО Беларуси, а также авиация ВКС Российской Федерации.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/9e8/nvvhe6aubhk2bocuh0yedgifze2c8oc8.jpg

Первыми в бой вступает авиация - самолеты Су-30 и Су-35. Экипажи истребителей выполняют пилотирование на предельных режимах работы двигателей, испытывая при маневрировании максимальные перегрузки. Под прикрытием и в сопровождении "сушек" бомбовый удар наносят ракетоносцы Ту-22М3.

Во время нынешних учений всю мощь показали и ракетчики. Сегодня фронтмен передовой - РСЗО "Град". Реактивная система способна в течение 20 секунд нанести поражение любым силам на площади в 16 гектаров.

В соответствии с замыслом розыгрыша, войска коалиционной группировки, отразив наступление противника, создали условия для контратаки. Союзники при поддержке подразделений ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с авиацией приступили к зачистке захваченной врагом местности. Такой удар позволил нанести максимальное поражение противнику. Все эти эпизоды не выдуманы, а взяты из реальной истории боевых действий.

Несмотря на разные инсинуации, маневры, как всегда, носят строго оборонительный характер. Это подтверждает курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам. Чтобы снять все вопросы со стороны соседей, на учения пригласили и зарубежных военных. За ходом маневров наблюдали и военные атташе, в том числе стран Запада.