Учения "Союзная решимость" обросли фантастическими комментариями и ожиданиями - подробности в проекте "Диспозиция"

Еще до начала белорусско-российских учений в массмедиа развернулись целые баталии по поводу истинного предназначения военного экзамена. Здесь уже фантазии сложно обуздать. Отдельные мыслители узрели даже связь маневров с предстоящим референдумом. Об информационном фоне проверки сил Союзного государства в проекте "Диспозиция".

10 февраля стартуют совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022". Сказано о них уже немало, а недавно маневры получили в интернете уж совсем неожиданное измерение. В соцсетях энергично комментируют просто мегавброс о том, что российские военные прибыли в Синеокую на самом деле не на учения, а для участия в республиканском референдуме. Мол, переоденутся союзники в гражданочку и обеспечат результат.



Что удивительно, несмотря на высочайший аналитический уровень подобных предположений, они неуклюже посягают на святое - украинскую тему. А это чревато скандалом. В Киеве вот власти пытались отмахнуться от неминуемой войны с Россией, так чуть не в наркомании были заподозрены. Так и здесь… В общем, запомните, дорогая оппозиция, референдум ни при чем, белорусы и россияне готовят не иначе как удар! Агрессивный! Острием на запад! И лишь солидарность стран НАТО не дает армадам задавить демократию.

А знаете, что особенно подвигнет вторгаться? Экскурсии да концерты. В эти дни на многих полигонах выступают творческие коллективы. Психологически обрабатывают солдат, скажем так… Кстати, белорусские песни парням с Дальнего Востока на ура заходят!

В общем, по всем признакам - оккупанты готовятся к нападению. Да, маразм, но… Это все цветочки по сравнению с тем, что сейчас начинается в Сети.









Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственное, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Александр Лукашенко, Президент Беларуси



