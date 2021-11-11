Учения спасателей Минской области принял Борисовский район

В Минской области продолжаются масштабные учения спасателей. Одной из локаций стал Борисовский район. Огнеборцы справлялись с природными катаклизмами - ликвидировали последствия подтопления населенного пункта, спасали рыбака,а также восстанавливали подачу электроэнергии после урагана. Активная фаза массовых учений завершится в конце недели.



Илья Цветков - с места событий (видео).