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Учения спасателей Минской области принял Борисовский район

В Минской области продолжаются масштабные учения спасателей. Одной из локаций стал Борисовский район. Огнеборцы справлялись с природными катаклизмами - ликвидировали последствия подтопления населенного пункта, спасали рыбака,а также восстанавливали подачу электроэнергии после урагана. Активная фаза массовых учений завершится в конце недели.

Илья Цветков - с места событий (видео).

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