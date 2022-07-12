Учения территориальных войск обороны начались в Жлобинском районе

Командно-штабные учения с территориальными войсками начались сегодня в Жлобинском районе. Цель занятий - оценка готовности выполнить учебно-боевые задачи. Также внимание совершенствованию навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве личным составом. На практике участникам учений предстоит обеспечить охрану объекта территориальной обороны. При этом часть состава дежурить будет на контрольно-пропускном пункте.