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Учения "Военкор-2023" продолжаются - журналисты белорусских СМИ прошли огневую подготовку
Учения "Военкор-2023" продолжаются. Сегодня журналисты белорусских СМИ прошли огневую подготовку, основы военной топографии, а также на практике отработали полученные навыки на примере работы в зоне вооруженного конфликта. Среди инструкторов военных корреспондентов - представители ЧВК "Вагнер".
В условиях сложной обстановки вблизи Беларуси сегодня необходимо смотреть на перспективу и готовить специалистов для работы в сложных экстремальных ситуациях, в том числе в ситуации военных действий. Именно поэтому Министерство обороны третий год проводит подобную работу. Предыдущие участники отмечают его как один из самых эффективных курсов по экстремальной журналистике.
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