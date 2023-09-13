Учения "Военкор-2023" продолжаются - журналисты белорусских СМИ прошли огневую подготовку

Учения "Военкор-2023" продолжаются. Сегодня журналисты белорусских СМИ прошли огневую подготовку, основы военной топографии, а также на практике отработали полученные навыки на примере работы в зоне вооруженного конфликта. Среди инструкторов военных корреспондентов - представители ЧВК "Вагнер".

В условиях сложной обстановки вблизи Беларуси сегодня необходимо смотреть на перспективу и готовить специалистов для работы в сложных экстремальных ситуациях, в том числе в ситуации военных действий. Именно поэтому Министерство обороны третий год проводит подобную работу. Предыдущие участники отмечают его как один из самых эффективных курсов по экстремальной журналистике.

