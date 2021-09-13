ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Учения "Запад-2021": на авиационном полигоне Ружанский разыграли эпизод с участием боевой авиации Вооруженных сил Беларуси и России

Авиационный полигон Ружанский стал местом розыгрыша главного эпизода с участием боевой авиации Вооруженных сил Беларуси и России в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021".

По замыслу разведка обнаружила большую группировку условного противника, в том числе аэродром с авиакомплексами. Для его уничтожения в небо поднялись самолеты союзников. Первыми над объектам появились белорусские истребители Су-30, они провели доразведку местности и взяли под контроль воздушное пространство.

Затем по позициям с применением авиационных средств поражения отработали пилоты штурмовой, бомбардировочной, истребительной авиации, а также ударные вертолеты. Бомбометание по наземным целям провели в том числе и экипажи самолетов Ту-22 дальней авиации Военно-космических сил России.

Здесь же, на авиационном полигоне, под прикрытием пары вертолетов Ми-24 специалисты из поискового спасательного отряда провели эвакуацию пилотов с поля боя. Всего в розыгрыше эпизода было задействовано свыше 20 воздушных судов. В район полигона было сброшено 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов 30-миллиметрового калибра. По данным объективного контроля, все мишени в ходе проведения учений были уничтожены.

Это уникальные кадры ночного десантирования псковских десантников в ходе маневров "Запад-2021". Подразделения работали с помощью инфракрасных приборов видения. Выброску 600 человек личного состава и девяти единиц техники осуществляли самолетами Ил-76 с высоты до километра при сложных погодных условиях. Уже по замыслу учения по приземлении десантники захватили аэродром условного противника с целью обеспечения высадки главных сил соединения, а затем совершили 100-километровый марш на полигон Струги Красные, где им предстоит отработать ряд задач.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все