Ученые и аграрии создают новую белорусскую красную породу коров

Белорусские аграрии и ученые работают над созданием новой отечественной красной породы коров.

И уже есть результат. Сегодня в стране насчитывается более 2 тыс. племенных коров красной породы. Их молоко премиум-класса содержит большое количество жиров, белков и витаминов.

Расскажем, в чем еще преимущество и как ДНК-технологии работают на белорусских фермах.

Работа над созданием отечественной породы коров

Белорусское животноводство выходит на новый селекционный уровень: от валового объема молока к максимальной ценности. Традиционную бело-черную палитру наших ферм разбавляют багряные буренки - они же новая красная порода.

На первый взгляд обычная корова, только масть другая. Но с точки зрения экономики это совсем другой инструмент. Привычный нам голштин дает большой объем молока, однако красная порода преуспевает в другом. Жирность практически 5 %, белок - выше 3, а еще эти буренки более устойчивы к жаркому климату и реже страдают от заболеваний вымени.

Сегодня в Беларуси определены три основных комплекса-флагмана по выращиванию и работе с красной породой. В хозяйстве "Шипяны-АСК" сейчас идет строительство уникального и единственного в своем роде комплекса. Его возводят с нуля с учетом всех особенностей новой породы - с бесстрессовым содержанием, специальным микроклиматом и автоматикой.

Александр Букетов, главный зоотехник унитарного предприятия "Шипяны-АСК":

"По поручению главы государства мы строим новый комплекс на 1 тыс. голов. Здесь будут вентиляторы, здесь будут щетки. То есть создадим комфорт, чтобы животному было комфортно и меньше стресса, тем самым больше продукции. Здесь будут современные доильные аппараты - после каждого доения животного будет происходить дезинфекция".

Это первый подобный комплекс в стране. Процесс подгона коров на дойку будет полностью автоматизирован с помощью умных датчиков, исключая травматизм и минимизируя стресс для буренок. К слову, сейчас в хозяйстве практически 250 коров красной породы.

Наталья Прохоревич, зоотехник-селекционер унитарного предприятия "Шипяны-АСК":

"Планируем на новый комплекс закупать 50 телочек каждый год. Работаем с Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси и поднимаем селекцию".

"Очень интересная порода. Нынешняя зима была очень суровой. Буренки показали себя очень спокойно, очень выносливо. Наша основная задача - чтобы как можно дольше получать молоко и продлить животному жизнь", - отметил Александр Букетов.

И все таки главная задача - сформировать отечественный генетический фонд. Ученые Института генетики и цитологии в прямом смысле заглядывают буренкам в ДНК. Сканируя гены, они сразу видят самых крепких и продуктивных телят. Это позволяет в разы быстрее выводить идеальное поголовье.

Павел Морозик, замдиректора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"Мы этим исследованием занимаемся уже более 10 лет. И мы разработали уже более 70 различных протоколов. В основном по двум направлениям. Первое направление - мы выявляем неблагоприятные варианты генов, которые отвечают за различные наследственные заболевания. А второе направление - мы исследуем гены, которые отвечают за хозяйственно-ценные признаки: молочную, мясную продуктивность, качество молока, содержание белка, жиров".

Мария Михайлова, ведущий научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"Постоянно идет скрещивание - отбор. И отбор должен идти по лучшим качествам у этих животных. Надо добиться того, чтобы качества, которые мы хотим получить от этих животных, стабильно передавались из поколения в поколение".

О преимуществе продукта коров красной породы говорят конкретные показатели. Если в молоке коровы голштинской породы процент жиров 3,6 %, то у красной - на один процент выше. Как и содержание белков - на 0,4 %.

Также в молоке новой породы содержится белок A2 - это гипоаллерген, который легко усваивается и подходит даже детям и пожилым людям.

Выведение отечественной породы - это стратегия технологического суверенитета в животноводстве страны. Ученые уверяют, что к 2030 году за красными коровами официально закрепится статус "белорусская". Как итог - независимая в племенном животноводстве Беларусь, а также ценный и качественный продукт.