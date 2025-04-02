Ученые НАН Беларуси за 2024 год произвели более 30 тонн препаратов на сумму около 65 млн рублей

Консолидация научного, образовательного и производственного потенциала. В Беларуси утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на четыре года. Биологические технологии в числе наиболее востребованных и перспективных.

"Мы находимся в ферментационном стенде. Это лаборатория объединения, где мы занимаемся отработкой и лабораторных, и опытных промышленных технологий получения целого ряда препаратов. Например, сегодня здесь мы выращиваем очень важный и необходимый препарат для сада. Он называется фрутин. Препарат на самом деле совершенно уникальный, потому что он позволяет избавить яблоню от парши, залечивает раковые раны. Мы работаем над тем, чтобы оценить, что происходит, например, в почве и в воде, и предлагаем способы, каким образом это улучшить", - рассказала гендиректор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" Эмилия Коломиец.

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Важные открытия в первую очередь в аграрном секторе демонстрирует сегодня сфера биотехнологий. Белорусские ученые разрабатывают и производят инновационные биопрепараты для повышения урожайности, заготовки кормов, очистки сточных вод, профилактики и лечения животных. Список можно продолжать долго. Наша продукция имеет выход практически во все отрасли. За последние десять лет биотехнологии по своей инвестиционной привлекательности практически не уступают ІТ-индустрии.

Новые подходы, современные технологии - работа в ГНПО теперь ведется на генно-инженерном уровне во многом благодаря господдержке. В конце 2024 года приобрели приборы для исследований микроорганизмов на сумму более 3 млн белорусских рублей.

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Марина Мандрик-Литвинкович, заведующий отраслевой лабораторией ГНПО "Химический синтез и биотехнологии":

"Приобретено 9 приборов для исследования микроорганизмов - как генетических, так и биохимических особенностей микроорганизмов, что ускоряет работу с микроорганизмами, позволяет быстрее разрабатывать препараты направленного действия для сельского хозяйства и для защиты растений, кормовых добавок для животных, для рыбоводства и т. п. и выводит наше исследование на совершенно другой научный уровень".

Эмилия Коломиец, гендиректор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии":

"По результатам нашего мониторинга, например, по сравнению с началом пятилетки выпуск микробиологической продукции увеличился почти в два раза. В начале пятилетки - 390 млн рублей, а сегодня это 754 млн. С момента образования Беларуси как самостоятельного государства многократно улучшилась материально-техническая база всей науки. Я не говорю только о биотехнологиях. Наша молодежь с удовольствием работает. Нам не надо думать, как закрепить молодежь в науке. Она закрепляется сама, если ей это интересно".