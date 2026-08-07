Ученые работают над выведением белорусской породы спортивной лошади

Белорусские ученые работают над выведением специализированного типа отечественной спортивной лошади. Процесс длительный и трудоемкий. Как отмечают специалисты в области коневодства, страна располагает племенной базой для выведения собственных верховых пород лошадей. Белорусская порода спортивной лошади должна вобрать все лучшие качества, чтобы показывать результат.

Анна Рудак, ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по животноводству:

"Была разработана методика формирования проектных генотипов, в которые мы заложили стандарт лошади: каким критериям она должна соответствовать, какие у нее должны быть качества. В наши планы входит то, что мы хотим заложить новую линию Бергамо - это выдающийся жеребец, который сейчас продуцирует в Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. От него уже получены успешные потомки, которые выступают в конкуре и троеборье".

Представители различных пород лошадей встречаются в агроусадьбах, конных клубах, фермерских хозяйствах. Они отличаются предназначением, нравом, выносливостью.

В стране есть и национальная порода - белорусская упряжная. В век точного земледелия и энергонасыщенных тракторов ее представители активно используются на маршрутах по дикой природе. Также лошади помогают следить за общественным порядком и создают туристический бренд.

Больше ярких кадров смотрите в телефильме "Первого информационного" "Лошади. Сила красоты" 7 августа в 10:10 и 19:30.