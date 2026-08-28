Ученые сельхозакадемии в Горках удивляют ноу-хау: новые сорта, умные теплицы и импортозамещение

Краткий пересказ от ИИ

Ученые белорусской сельхозакадемии в Горках не устают удивлять своими ноу-хау. Здесь приступили к реализации масштабного проекта - строительству уникального для Беларуси тепличного комплекса. В будущем - базы для научных разработок, производства своих семян и подготовки специалистов.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ежегодно выпускает до тысячи молодых специалистов для агропромышленного комплекса: инженеров, агрономов, зоотехников. Это вуз, который сделал ставку на практико-ориентированное образование, чтобы в сельхозпредприятия приходили подготовленные к реалиям специалисты.

Именно отсюда пошли истоки современной системы мелиорации, не одна сотня культур, в том числе зерновых, районирована на полях учхоза БГСХА, колыбель рыбоводства. Здесь началось производство ценных пород рыб, а еще укрепляют садоводство.

А ведь начинали всего с нескольких сортов - томатов, перца. Сегодня счет пошел на сотни. Именно горецким ученым должны быть благодарны белорусские дачники за возможность выращивать натуральные, вкусные овощи. БГСХА поставляет килограммами семена и каждый раз новые.

"Девосны и спотканни имеют фиолетовую окраску плодов. Это связано с тем, что у них повышенное содержание антоцианов и каротиноидов. Они обладают повышенной антиоксидантной способностью, то есть имеют пользу для здоровья человека. Урожайность в теплицах в наших условиях составляет 8-10 кг/ кв. м", - рассказал начальник научно-исследовательской части БГСХА Александр Иванистов.

Сейчас в биотехнологических лабораториях БГСХА проходят селекцию несколько десятков новых сортов, среди необычных - лаванда и даже сон-трава. "Лунный свет", "Сумерки" - сорта сирени - совместный с Национальным ботаническим садом проект. И конечно, картофеля (есть и китайский), а еще виноград, их на клеточном уровне наделяют устойчивостью и урожайностью.

"Поскольку они адаптированы к местным условиям, они имеют высокие вкусовые качества и транспортабельны. И во всех отношениях превосходят импортные аналоги. Наша задача с каждым годом улучшать качество этих сортов, минеральный состав, антиоксидантный комплекс, витаминный состав и в целом иметь красивый внешний вид, привлекательный для покупателей на прилавках магазинов", - пояснила доцент кафедры селекции и биотехнологии растений БГСХА Тамара Никонович.

Белорусские ученые вырастили и несколько сортов черного тмина - очень прихотливой культуры, но сделали это в наших условиях. Пользу ожидают колоссальную.

"Это тот самый черный тмин, который в нашу страну завозят из Центральной и Западной Азии. Имеет большую область применения - это и пищевая, и косметологическая, и парфюмерная промышленность, можно также использовать и в фармацевтике. Мы бы хотели, чтобы и в нашей стране были свои сорта, семена и чтобы можно было делать свою отечественную продукцию, не закупая", - поделилась доцент кафедры защиты растений БГСХА Анастасия Исакова.

А еще в БГСХА готовят прорыв в производстве семенного материала для больших тепличных хозяйств. На территории академии возводят, по сути, центр по производству белорусских семян. Умный тепличный комплекс пятого поколения - отличная база для подготовки специалистов. И опять же - импортозамещение.

"Это проект будущего, который сочетает в себе две основные задачи: обучение специалистов, в том числе для этих тепличных комбинатов, не только Беларуси, но и Российской Федерации, и проведение научных исследований. Взят курс на развитие цифровизации, в том числе подключение искусственного интеллекта, который будет управлять выращиванием растений", - отметил доцент кафедры плодоовощеводства БГСХА Дмитрий Романьков.

Ученые смогут повысить урожайность культур на 30 %. Кстати, рядом возводят и пленочную теплицу. Она будет двухслойной, что повысит сезонность получения продукции.

Еще на базе факультета механизации сельского хозяйства БГСХА уже с 1 сентября заработает лаборатория конструкции тракторов "Беларус" и виртуальных систем управления. Симуляторы уже ждут студентов.