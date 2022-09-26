Ученые Беларуси осваивают микроклонирование растений

Результаты положительные и многообещающие. Метод микроклонального размножения позволяет сохранять все качества материнского растения в том материале, который мы получаем.

Виктория Мартыненко, начальник лесопитомника Кореневской экспериментальной лесной базы Института леса НАН Беларуси

