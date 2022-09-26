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Ученые Беларуси осваивают микроклонирование растений

Технологию микроклонального размножения отрабатывает Кореневская экспериментальная лесная база. Благодаря методике, ученые получают обильный посадочный материал. Такие растения более устойчивы к заболеваниям и развиваются быстрее.

Результаты положительные и многообещающие. Метод микроклонального размножения позволяет сохранять все качества материнского растения в том материале, который мы получаем.
Виктория Мартыненко, начальник лесопитомника Кореневской экспериментальной лесной базы Института леса НАН Беларуси

Микроклонирование - многоступенчатый процесс. Первые его стадии проходят в лабораториях Института леса НАН Беларуси. После успешной адаптации саженцы переносят на почву экспериментальной лесной базы.

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