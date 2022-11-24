Ученые Беларуси разрабатывают медпрепараты, не имеющие аналогов

Международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства" проходит в Минске. Среди вопросов - создание и разработка новых лекарственных форм и технологий производства. Особое внимание импортозамещению - упор на насыщение внутреннего рынка отечественной фармпродукцией. Белорусские предприятия постепенно расширяют деятельность и выходят на новый уровень. Наши ученые разрабатывают не имеющие аналогов (оригинальные) препараты.