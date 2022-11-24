ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ученые Беларуси разрабатывают медпрепараты, не имеющие аналогов

Международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства" проходит в Минске. Среди вопросов - создание и разработка новых лекарственных форм и технологий производства. Особое внимание импортозамещению - упор на насыщение внутреннего рынка отечественной фармпродукцией. Белорусские предприятия постепенно расширяют деятельность и выходят на новый уровень. Наши ученые разрабатывают не имеющие аналогов (оригинальные) препараты.

Изображение

Владимир Гапанович, директор НПЦ "Лотиос":

Также на повестке современные технологии создания препаратов и изучение их активности. Основные направления: коррекция онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все