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Ученые БГУ работают над методом повышения совместимости органов при трансплантации

Ученые биофака БГУ работают над методом повышения совместимости органов при трансплантации. Речь идет о возможности проводить пересадки вне зависимости от совместимости группы крови. По словам специалистов, организм человека дает иммунный ответ на антигены А и В. Универсальным же и подходящим является Н-антиген. Задача ученых заключается в удалении углеводного остатка в антигенах A, B и наделении их универсальными свойствами Н-антигена. Новая методика позволит решить проблему с отторжением органов, что особенно актуально для людей с редкой группой крови, которые подолгу ждут подходящего донора. При работе ученые БГУ тесно сотрудничают с медиками.

У всех людей в зависимости от группы крови есть различные антигены и по этим антигенам эти органы или кровь они не совместимы. И эти антигены можно отрезать, с помощью определенных ферментов, которые есть в природе у микроорганизмов в том числе. Мы пытаемся получить эти ферменты искусственным путем, используя другие клетки бактерий, для того, чтобы продуцировать эти ферменты.
Максим Потапович, завлабораторией кафедры микробиологии биологического факультета БГУ

Первые результаты уже есть. Учеными получено 2 фермента, активность которых уже к осени протестируют в искусственно созданных условиях. А далее начнутся испытания на донорской крови.

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