Ученые БГУ работают над методом повышения совместимости органов при трансплантации

У всех людей в зависимости от группы крови есть различные антигены и по этим антигенам эти органы или кровь они не совместимы. И эти антигены можно отрезать, с помощью определенных ферментов, которые есть в природе у микроорганизмов в том числе. Мы пытаемся получить эти ферменты искусственным путем, используя другие клетки бактерий, для того, чтобы продуцировать эти ферменты.

Максим Потапович, завлабораторией кафедры микробиологии биологического факультета БГУ

