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Ученые БГУ работают над методом повышения совместимости органов при трансплантации
Ученые биофака БГУ работают над методом повышения совместимости органов при трансплантации. Речь идет о возможности проводить пересадки вне зависимости от совместимости группы крови. По словам специалистов, организм человека дает иммунный ответ на антигены А и В. Универсальным же и подходящим является Н-антиген. Задача ученых заключается в удалении углеводного остатка в антигенах A, B и наделении их универсальными свойствами Н-антигена. Новая методика позволит решить проблему с отторжением органов, что особенно актуально для людей с редкой группой крови, которые подолгу ждут подходящего донора. При работе ученые БГУ тесно сотрудничают с медиками.
У всех людей в зависимости от группы крови есть различные антигены и по этим антигенам эти органы или кровь они не совместимы. И эти антигены можно отрезать, с помощью определенных ферментов, которые есть в природе у микроорганизмов в том числе. Мы пытаемся получить эти ферменты искусственным путем, используя другие клетки бактерий, для того, чтобы продуцировать эти ферменты.
Первые результаты уже есть. Учеными получено 2 фермента, активность которых уже к осени протестируют в искусственно созданных условиях. А далее начнутся испытания на донорской крови.
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