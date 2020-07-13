Ученые БГУ разработали многофункциональные умные окна

Новинка защищает помещение от попадания солнечного света. Это позволит отказаться от жалюзи и штор. Изобретение представляет собой жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных переходят в матовые и наоборот.



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