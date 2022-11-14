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Ученые БГУ разработывают препарат для ускорения регенерации поврежденных тканей
Первый в Беларуси препарат для ускорения регенерации поврежденных тканей "Фосцелантан" разрабатывают ученые Белорусского государственного университета, сообщает БелТА.
Препарат представляет собой биорассасывающуюся пластину для наружного применения. Область использования средства в медицине очень широкая. "Фосцелантан" ускорит заживление ран при фурункулах, абсцессах, карбункулах, свищах, термических ожогах, трофических язвах. Кроме того, препарат будет незаменим для лечения хирургических швов, резаных, колотых ран и ссадин, профилактики инфекционных осложнений.
Ранее в Беларуси подобные фармацевтические средства не производились. Реализация подобного препарата для хирургии позволит обеспечить независимость от импортных поставок, повысить эффективность лечения и сократить сроки пребывания пациентов в стационарах поликлиник и больниц.
Разработчиками препарата выступает коллектив ученых Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ. Работа над уникальным лекарственным средством велась в течение последних шести лет. На данном этапе он прошел доклинические испытания, в ближайшее время проведут его клинические исследования. Производить препарат планируют в Научно-технологическом парке "Унитехпром БГУ".
Фото: pexels.com
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