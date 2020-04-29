Ученые БГУ синтезировали новое вещество для производства антисептиков

Научными сотрудниками Республиканского центра проблем человека БГУ разработан и внедрен метод синтеза поверхностно-активной добавки "Мирамил".

"Мирамил" предназначен для изготовления антибактериальных средств личной гигиены, моющих и для обработки помещений. "Мы разработали метод его синтеза для того, чтобы отечественный производитель смог выпускать аналог импортных антисептиков, эффективных в отношении целого ряда патогенных микроорганизмов", - рассказал директор центра кандидат химических наук Александр Луговский.



Частная компания уже отправила опытную партию "Мирамила" на испытания. После государственной регистрации там приступят к производству антисептического средства на его основе. Планируется, что скоро оно появится в сети белорусских аптек и специализированных магазинах.



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