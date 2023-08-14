Ученые доказали - из "классических" черных дыр всегда есть выход

Ученые из России просчитали свойства пространства в окрестностях черных дыр и получили доказательства того, что соответствующие теории относительности Эйнштейна черные дыры не должны существовать, если они не испускают излучение, существование которого было предсказано в 1975 году британским космологом Стивеном Хокингом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института ядерных исследований РАН.

"Младший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Инна Иванова в своем исследовании проверила гипотезу о том, может ли существовать черная дыра, не излучающая частицы. Как минимум для ряда важных частных случаев ученому удалось доказать, что это невозможно на математическом уровне", - говорится в сообщении.

В соответствии с теорией относительности черные дыры представляют собой сингулярности, особые точки в пространстве, чья сила притяжения настолько велика, что из их окрестностей (горизонта событий) не может вырваться ни один объект, в том числе частицы света. Недавно астрономы получили свидетельства существования таких "выживших" объектов, в том числе снимки "тени" сверхмассивной черной дыры в галактике M72, а также порожденные слияниями этих объектов всплески гравитационных волн.

Долгое время ученые считали, что поглощенная черными дырами материя остается заточенной внутри них навечно, однако в 1975 году британский космолог Стивен Хокинг предположил, что некоторые черные дыры могут постепенно "испаряться" благодаря квантовым эффектам у их горизонта событий. В результате этого будет возникать поток частиц высоких энергий, который впоследствии получил имя "излучение Хокинга". Существование такого излучения открывает гипотетическую возможность собирать и использовать энергию черных дыр.

Инна Иванова и старший научный сотрудник ИЯИ РАН Виктор Березин заинтересовались тем, могут ли существовать черные дыры, которые не испускают излучения Хокинга. Для получения ответа на этот вопрос ученые создали математическую модель, которая описывает структуру пространства и процесс рождения частиц в окрестностях горизонта событий под действием гравитационных колебаний и квантовых флуктуаций вакуума.

Проведенные при ее помощи расчеты показали, что черные дыры, соответствующие выкладкам теории относительности Эйнштейна, а также некоторым ее популярным модификациям, не могут в принципе существовать, если они не испускают излучения Хокинга. Это соображение сокращает число возможных теорий, описывающих как устройство черных дыр, так и структуру пространства-времени в окрестностях их горизонта событий, считают математики.