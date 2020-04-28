Ученые изучают антитела и коллективный иммунитет к вирусу

Активная работа идет и по изучению коллективного иммунитета. Этим занялись сразу несколько стран Европы - среди них Швеция, Италия, Чехия, Швейцария. Для одних - это изначально было альтернативой карантину. Для других - способ ослабить введенные ограничения. Массовые тестирования на наличие антител проводят и в США. Успешными методами лечения делится Китай. Как коллективный иммунитет поможет в борьбе с пандемией, выясняла Мария Петрашко.



Иммунитет от COVID-19 у тех, кто даже не переболел и болеть не собирался. Обыкновенное чудо, найденное вирусологом берлинской клиники Кристианом Дростеном? Или же надежда на панацею? Немецкий доктор выявил у трети своих испытуемых в анализах, которые брали еще до пандемии, те самые антитела. Оказалось, люди еще раньше переболели другой формой коронавируса, ведь в этом семействе 40 видов. Но сколько шансов на то, что иммунитет станет спасением от нынешнего вируса, задумались ученые по всему миру.



Все больше стран Европы приступают к исследованию коллективного иммунитета. Одни - в поисках панацеи, в том числе, от экономических трудностей. Другие - в поисках разумного выхода из карантина. Пока большая часть Европы спряталась от вируса по домам и закрылась пограничным занавесом, накрыв при этом собственную же экономику убытками более чем в 3 триллиона евро. Потомки суровых викингов сурово встретили COVID-19. Так, главный эпидемиолог Швеции изначально призвал к мягким мерам в надежде на коллективный иммунитет. И Стокгольм, по данным местных властей, уже прошел пик эпидемии.

