Ученые НАН Беларуси продолжают работу по изучению ДНК человека
Ученые Академии наук Беларуси продолжают работу по изучению ДНК человека. Геномные технологии позволяют сегодня определить около 30 заболеваний, подтвердить диагноз или установить предрасположенность к нему. Во внимании ученых - прежде всего онкологические и заболевания сердечно-сосудистой системы. А вот одно из направлений - фармакокинетика - помогает подобрать не только самое эффективное действующее вещество для лечения, но и с математической точностью рассчитать необходимую дозировку препарата.
Мы разработали технологии, которые позволяют во многом выявить опасные мутации у пациентов, благодаря чему к нам уже обращаются медики для проведения таких исследований. Мы выявляем у пациентов мутации, которые являются патогенными, благодаря этому они могут скорректировать лечение, подобрать необходимый конкретный для данного пациента лекарственный препарат.
Геномные технологии также позволяют определить преступника. Если его биологический материал не зарегистрирован в базе, вычислить подозреваемого сложно. Но при помощи ДНК можно выяснить вероятный возраст с погрешностью от 3 до 5 лет, цвет глаз, волос и даже этническое происхождение человека.