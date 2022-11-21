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Ученые обнаружили более 30 окаменелых следов динозавров на востоке Китая

Ученые обнаружили более 30 окаменелых следов динозавров на востоке Китая

На востоке Китая ученые нашли более 30 хорошо сохранившихся окаменелых следов шести различных видов динозавров, пишет ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

К слову, видыотносятся к позднему меловому периоду (прим. - начался примерно 100,5 млн лет назад и закончился 66 млн лет назад).

Находку обнаружили в уезде Шанхан восточной китайской провинции Фуцзянь. При этом следы рассредоточены на площади 15 кв.метров.

Стоит также отметить, обнаруженные на такой большой площади хорошо сохранившиеся следы - редкостьво всем мире.Отпечатки принадлежат, в частности, таким видам динозавров, как завроподы или зауроподы, а также тероподы.

Эксперты отмечают, что находка представляет большую важность с точки зрения изучения образа жизни и среды обитания динозавров в поздний меловой период, поскольку большинство окаменелых следов, которые находят как в Китае, так и за рубежом, относятся к юрскому и раннему меловому периодам.

Фото:pixabay.com

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