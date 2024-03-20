Ученые обнаружили микропластик в организме почти всех морских птиц Антарктики

В организме почти всех морских птиц Антарктики, которых исследовали ученые, был обнаружен микропластик, пишет БЕЛТА со ссылкой нажурнал Frontiers in Marine Science.

По информации издания, микропластик нашли в организме морских птиц 13 разных видов. При этом ученые распознали 14 типов полимеров. Оказалось, что чаще всего в образцах встречался полиэтилен.

Отмечается, что микропластик попадает в организм птиц не только в виде фрагментов пакетов или пластиковой тары, он также содержится в криле, которым питаются некоторые пингвины.

Численность морских птиц в полярных регионах впоследние годы сокращается, поэтому исследователи активно ведут работу по поиску путей для сохранения их популяций. Данные о микропластике в организме большинства особей говорит о существовании масштабной проблемы вэкосистеме.