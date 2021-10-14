У людей, которые перенесли коронавирус, число антител медленно снижается в первые шесть месяцев, а затем сохраняется на одном уровне в течение 15 месяцев. Такие данные показали результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии.

Как показало исследование, сначала уровни IgM и IgA к S-белку были на уровне 88% и 90%, а затем сократились наполовину в течение 50 дней. К концу шестого месяца после выздоровления титры антител уменьшились в четыре раза по сравнению с первоначальными показателями. Дольше сохранялся высокий уровень антител у тех, кто переболел COVID-19 в тяжёлой форме.

При этом ученые выяснили, что антитела способны бороться с мутациями вируса и через 15 месяцев после болезни, но не так активно.



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