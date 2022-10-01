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Ученые показали идеальную зерновую кукурузу для посева в Беларуси

Ученые показали идеальную зерновую кукурузу для посева в Беларуси

Экспериментальный гибрид кукурузы разработали для возделывания в Республике Беларусь. Об этом сообщил директор РНДУП "Полесский институт растениеводства" Леонид Шиманский в проекте "Вопрос номер один".

Посмотрите, какие размеры початка и какая спелость,восхищается он. Габитус растения не должен быть высокий, как для силосной кукурузы. Устойчивость к полеганию должна быть достаточно высокая, при этом прикрепление початка тоже достаточно высокое, считает специалист.

На сегодняшний день это наш прототип зерновой кукурузы, которая должна возделываться в Республике Беларусь. То есть низкорослый, достаточно устойчив к полеганию, вредителям. При этом сохраняет зеленое состояние листьев при достаточно зрелом зерне. Пока это еще экспериментальный гибрид, который сегодня проходит испытания на наших делянках. За такими формами будущее зерновой кукурузы.
Леонид Шиманский, директор РНДУП "Полесский институт растениеводства"

Смотрите "Вопрос номер один" здесь

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