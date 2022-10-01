Ученые показали идеальную зерновую кукурузу для посева в Беларуси

На сегодняшний день это наш прототип зерновой кукурузы, которая должна возделываться в Республике Беларусь. То есть низкорослый, достаточно устойчив к полеганию, вредителям. При этом сохраняет зеленое состояние листьев при достаточно зрелом зерне. Пока это еще экспериментальный гибрид, который сегодня проходит испытания на наших делянках. За такими формами будущее зерновой кукурузы.

Леонид Шиманский, директор РНДУП "Полесский институт растениеводства"