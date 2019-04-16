Ученые покажут туристам достижения Беларуси в космической отрасли

Ко II Европейским играм готовятся в Академии наук. Здесь можно ознакомиться с системой дистанционного зондирования Земли и совместными проектами с другими странами. Об этом рассказал академик Петр Витязь во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

