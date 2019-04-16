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Ученые покажут туристам достижения Беларуси в космической отрасли

Ко II Европейским играм готовятся в Академии наук. Здесь можно ознакомиться с системой дистанционного зондирования Земли и совместными проектами с другими странами. Об этом рассказал академик Петр Витязь во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

Подробную текстовую и видеоверсию трансляции смотрите на сайте tvr.by, официальном YouTube-канале и соцсетях Агентства теленовостей.

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