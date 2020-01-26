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Ученые получили дипломы доктора наук и аттестаты профессора из рук Президента
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Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
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