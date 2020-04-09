Ученые предупреждают: паника и ее последствия гораздо разрушительнее самого вируса

Если бы не панические волны в прессе, чрезвычайные карантинные меры и громкие заявления политиков, объективная статистика могла бы не заметить вспышки эпидемии нового вируса в Британии.





Статистика Британии противоречит инфодемии

К такому парадоксальному выводу приходит один из самых уважаемых ученых-статистиков Кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтер. Профессор сопоставил официальные цифры риска смерти за последние 10 лет для разных возрастных групп с теми, что дает сегодня Имперский колледж Лондона. Выводы обескураживают и полностью подтверждают главный тезис белорусских врачей: работать точечно и беречь стариков.

Дэвид Шпигельхальтер, профессор, глава центра исследования рисков университета Кембриджа (Великобритания):

"Опираясь на последний отчет Имперского колледжа Лондона о риске смерти после заражения коронавирусом для разных возрастных групп, можно сделать единственный поразительный вывод - для людей в возрасте до 70 лет риск от COVID-19 ничем не отличается от обычного фонового риска. Причем эти данные абсолютно справедливы не только для текущего года, но и для средних показателей за последнее десятилетие.Но, сопоставляя данные для людей старше 70 лет, риск летального исхода действительно увеличивается в среднем в 3 раза, а для людей старше 80 - уже от 9 раз и выше".

И еще один парадоксальный вывод, который делает британский ученый, поработав с цифрами: для здоровых людей встряска системы медицины и гигиены снижает общие риски. Конечно, если их не запереть на длительную изоляцию. Она, а не вирус, приводит к депрессиям, острым психическим заболеваниям, суицидам и другим общественно опасным отклонениям.

Д. Шпигельхальтер: Главный риск - не вирус, а хронические болезни

Дэвид Шпигельхальтер, профессор, глава центра исследования рисков университета Кембриджа (Великобритания):

"Можно сделать еще один парадоксальный вывод - в целом для общества куда опаснее перегрузка национальной медицинской системы. Это опасно и для пациентов, и для врачей. Последние подвергаются сегодня значительно более высокой вирусной нагрузке, чем в прежние годы. Об этом нам говорит опыт Италии, Великобритании и других стран. Для конкретного же человека главным фактором риска становится не вирус, а те хронические болезни, на которые он накладывается. При этом для здоровых людей с хорошим иммунитетом современная мобилизация медицинской системы и активированные правила личной и общественной гигиены не повышают, а уменьшают риск летального исхода".

Беречь врачей - именно об этом говорит и Президент Беларуси, опираясь на опыт уже отечественной системы здравоохранения.

Кстати, опасения по поводу инфодемии - то есть, паники вокруг нового вируса, все отчетливее звучат не только в Британии, но и в континентальной Европе. Один из старейших институтов инфекционных болезней имени Роберта Коха в Германии пришел к выводу: рост новых случаев заболевания в основном связан с увеличением числа проводимых тестов, а не с самой эпидемией.

Еще более "выпукло" обозначил свою позицию немецкий иммунолог, профессор Стефан Хокерц. Говорящее интервью под заголовком «Чрезмерные меры губят больше людей, чем сам вирус» вышло на популярном немецком ресурсе Achgut.com

Германия: Чрезмерные меры карантина губят больше людей, чем сам вирус

Стефан Хокерц, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор (Германия):

"COVID-19 не более опасен, чем грипп, просто ему уделяется больше внимания. Куда опаснее вируса - страх и паника, которые создают СМИ, и авторитарная реакция многих правительств. Большинство умерших от коронавируса людей на самом деле просто имели положительный результат теста, но скончались от других причин. Я полагаю, что примерно в 10 раз больше людей, чем сообщается в открытых источниках, перенесли COVID-19 абсолютно бессимптомно, даже не заметив заболевания".