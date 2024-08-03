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Ученые: резкого изменения климата в Беларуси в ближайшие годы не произойдет

В Беларуси погода этим летом капризна. Однако резкого изменения климата в ближайшие годы не произойдет. Такое мнение высказали наши ученые. Тем не менее температура воздуха в стране последние пять лет была выше нормы более чем на градус. А в нынешнем июне-июле аномальная жара резко сменялась ураганами. И причина этому - изменение процессов в атмосфере.

Изменение климата приводит как к сильным засухам, так и суровым морозам, что нарушает привычное равновесие в природе.

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