Ученые: резкого изменения климата в Беларуси в ближайшие годы не произойдет

В Беларуси погода этим летом капризна. Однако резкого изменения климата в ближайшие годы не произойдет. Такое мнение высказали наши ученые. Тем не менее температура воздуха в стране последние пять лет была выше нормы более чем на градус. А в нынешнем июне-июле аномальная жара резко сменялась ураганами. И причина этому - изменение процессов в атмосфере.

